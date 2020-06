En una resolución de 58 páginas los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron todas las oposiciones que hicieron algunas de las defensas de los imputados para retomar el juicio de manera mixta. Las defensas sostuvieron, en términos generales, que “el debate, de cualquier manera que no sea presencial, afecta los principios de oralidad, publicidad e inmediación, los cuales no pueden ser suplidos por medios digitales”. Por otra parte la fiscalía y las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción, como también las defensas de algunos imputados, no plantearon objeciones a la reanudación.