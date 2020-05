-La tarjeta Alimentar cubre dos millones de familias. Los que necesitan alimentos hoy son más o menos diez millones de familias ¿Se entiende? La tarjeta Alimentar no cubre las necesidades de todos. La Tarjeta Alimentar no define pobreza. La Asignación Universal por Hijo lo que define es que el compañero no tiene un trabajo registrado. Pero puede ser pobre o no pobre. Se puede ser pobre también con un trabajo registrado. La definición de pobreza es muy difícil meterla en una hoja de Excel. Lo que hizo el Estado es tirar al bulto. El Gobierno desarrolló muchas políticas, como por ejemplo la IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que es la más masiva, que también define si estas en blanco o en negro. Es muy difícil meter la realidad social de la Argentina en una hoja de Excel cuando hay un cincuenta por ciento de actividad que no está registrada ¿Se entiende?