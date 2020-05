La zona más crítica hoy por hoy son los geriátricos y, especialmente, los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, donde ya se registraron 2.116 contagios y 19 fallecidos . El epicentro está en la ex Villa 31 y la ex 1-11-14. En el Barrio 31 de Retiro se detectaron 1.388 contagios y ya son cuatro los muertos, mientras que en Barrio Padre Ricciardelli (ex 1-11-14), los infectados identificados suman 577 y los fallecidos ascienden a 13. “Se entró tarde. Por la falta de agua durante más de una semana en la Villa 31, el gobierno porteño no se animó a entrar por miedo a los reclamos”, le dijo a Infobae un funcionario de la Casa Rosada. El número de casos detectados aumentó significativamente en estos barrios a partir de la puesta en marcha del operativo DetectAR, que comenzó a implementar la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación.