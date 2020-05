En Santa Cruz , de los 49 casos de COVID-19 que se registraron en estos meses se encuentran activos solo seis, mientras que los restantes 43 fueron dados de alta. Además, no hay transmisión comunitaria y desde hace más de una semana que no se notifican nuevos infectados. Por ende, el Gobierno habilitó la reapertura de restaurantes, confiterías, y servicios de delivery y take away de comidas.