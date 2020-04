Un alto dirigente de la UIA advirtió a Infobae que el acuerdo con la CGT “es un marco ideado para los que pueden adherir, no es un marco mandatorio. Y para adherir tienen que hacerlo las partes, sea empresa y sindicato o cámara y sindicato. Si no adhieren, no estarán comprendidos en sus alcances. Y si su cámara adhiere y los arrastra, tendrán que presentar su propio acuerdo según el artículo 223 bis o un Procedimiento Preventivo de Crisis. Esto no afecta los acuerdos que ya están firmados y se puede pactar en términos distintos porque hay situaciones mucho más complejas”.