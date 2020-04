El pedido tenía como argumento principal los problemas de salud de D´Elía y que no había condena firme-según la posición del kirchnerismo a pesar de la confirmación de la condena por parte de Casación - y el funcionario le recordó a la secretaria de Namer que de no otorgar la medida podía recaer sobre la Argentina sanciones de organismos internacionales por no cumplir con los parámetros internacionales de respeto a los derechos humanos.