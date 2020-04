El segundo fue más lejos: “ Lo de Alberto fue patético. Los elogios a Moyano no tienen sentido y me parece que se para en una punta de la sociedad . Alberto tuvo como primicia romper la grieta. Ya con lo de ‘empresarios miserables’ se fue un poquito y con la barbaridad de elogios hacia la figura de Moyano se terminó de ir. Todos conocemos la historia de Moyano. Con esto no solo que se fue, sino que socialmente se paró del otro lado. Alberto no la está viendo venir. Me cuesta entender su momento político”, opinó.