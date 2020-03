-No somos parte del Poder Ejecutivo y no conocemos si existe o no. Debería existir. Hasta ahora no lo hemos visto enunciado, pero me imagino que el Gobierno estará analizando proyecciones de la economía y que no tienen que ver directamente con la deuda. Es obvio que la situación de un plan económico cambia si renegociamos la deuda o si vamos a un default. El Gobierno debería tener un plan preparado para una situación o para otra. Es una responsabilidad propia del Poder Ejecutivo.