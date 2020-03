Schmid admitió a Infobae que le habían presentado el problema del sector a Moroni y Meoni, pero destacó que “la falta de designaciones en el área ha provocado que no haya interlocutores: no hay subsecretario de Puertos y nombraron al gerente de la Administración de Puertos pero no al interventor, que tampoco puede ser mago: no tiene instrumentos para resolver, no tiene firma”.