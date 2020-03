El contraste con lo ocurrido en torno al aumento de las retenciones es claro. Mientras que referentes del oficialismo como el senador Oscar Parrilli, el piquetero Juan Grabois, y el ex ministro de Planificación -recientemente liberado- Julio De Vido, entre otros, salieron a cuestionar las medidas de fuerza anunciadas por un sector del campo, el mensaje de la Iglesia no encontró respuesta mediática. No hubo chicanas por Twitter ni críticas en radio o televisión.