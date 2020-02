El cierre del registro permite evitar que las empresas adelanten operaciones y de esa manera puedan anticipar el pago de las retenciones con el porcentaje actual, aun no incrementado. Sin embargo, en la tarde del jueves, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, recibió a los integrantes de la Mesa de Enlace y dejó “en suspenso” la posibilidad de que las retenciones a la soja se incrementen en los próximos días. “ No hay ninguna decisión tomada. Hoy está todo en análisis, no hay ningún número definido. Me voy un poco más tranquilo de lo que vine . De acuerdo a las noticias que teníamos, íbamos a tener un anuncio el próximo domingo. Nos confirmaron que no va a ser así”, señaló a los periodistas Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al retirarse del ministerio de Agricultura.