En otro tramo del acto, el Presidente hizo una pequeña alusión a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de colocar animales autóctonos en los billetes y sacar a los próceres argentinos. “Manuel Belgrano fue un hombre inmenso. A veces, cuando veo en los billetes tantos animalitos y no lo veo a Belgrano, no saben lo mal que me siento” , expresó.