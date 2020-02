-El enfoque de responder a la coyuntura, no es compatible con todo lo que acabo de decir. La construcción de planes a largo plazo requiere un montón de tiempo y un montón de laburo que te impide estar en el día a día. Hay cosas con las que sí vas poder estar en el día a día porque justo ya las estabas laburando. Pero no es el objetivo de la Fundación ser el analista del quilombo de ayer. No voy a tener a alguien analizando el informe del FMI, por ejemplo. Lo va a analizar para poder construir las políticas públicas que nos permitan mejorarle la vida a la gente a partir del 2023. Pero no vamos a salir a dispararle a todo lo que camina en los medios, es imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si no, te morfa el día a día. De hecho, lo mismo te pasa cuando llegás al gobierno y no tenés planes: tu agenda es lo que sale en el diario todos los días. Obviamente los planes los vas a tener que ir adaptando, porque se te mueve la cancha. Pero si no tenés claro de qué manera querés jugar y lo vas a definir sobre la marcha, te morfa el día a día.