Al notificar la razón por la que no la reclamaban más, revelaron que, haciendo un análisis más preciso de ese ramillete de investigaciones, detectaron que la competencia le pertenecía a la Sala IV: allí tenían el enriquecimiento ilícito del ex ministro Julio De Vido y su familia. Fue así que inmediatamente mandaron 34 expedientes a sus colegas y les dijeron a los miembros de la Sala I que también manden los suyos. Los jueces de la Sala I, que ya se habían negado a enviarles inicialmente a los de Sala III la causa diciendo que ya habían hecho las audiencias firmaron el fallo que derogó la preventiva de CFK y otras cuestiones. Pero ahora los miembros de la Sala IV –Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos– resolvieron que no tienen injerencia en el caso de los cuadernos y devolvieron todo a Sala III.