Otra de las visitas llamativas de hoy fue la de Alberto Kohan y Zulemita Menem, la hija del ex presidente. El ex secretario de la Presidencia y ex ministro de Salud llegó para visitar al actual secretario general de la presidencia y amigo suyo, Julio Vitobello. Se trató de un encuentro informal pero luego se sumó Fernández, que pasó a saludar.