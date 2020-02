Para Juan Félix Marteau, ex coordinador de Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a comienzos de la gestión de Mauricio Macri y ex representante argentino ante el GAFI, en cambio, “la silla de la presidencia del Grupo Egmont era de la Argentina, porque se trata de la membresía del país, que es el que paga la cuota anualmente”. Para este experto en lavado, “correspondía que la ocupara quien sustituyó a Federici”. Y en este sentido, advirtió: “Me parece que el organismo ha cometido una arbitrariedad al designar al vice en forma interina”.