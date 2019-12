“Fue una etapa muy dura. Muy difícil, sobre todo para mi esposa y mis hijos. Por eso, pocas veces en la vida me sentí tan feliz como ayer cuando salí. Más allá del dolor enorme de dejar a otros compañeros que todavía están presos ”, aseguró el ex funcionario kirchnerista. Entre esos compañeros destacó al ex ministro de Economía Amado Boudou y a otros ex funcionarios nacionales que se encuentran presos.