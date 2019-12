Sorprendido por la situación hizo la denuncia. Y allí comenzó el final de la carrera delictiva de M.A.F. El paquete de los celulares que la firma Personal le mandó a Arribas tenía un teléfono de contacto, al que debían llamar antes de que a empresa de correos que los distribuye fuera a la dirección de la calle Salguero, que es la que figura como perteneciente al ex jefe de la AFI en diversas fuentes públicas. Arribas no vive más allí. Cuando denunció el hecho vivía en el departamento del ex presidente Mauricio Macri.