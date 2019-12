Hubo cuatro grandes ausentes con aviso en la ceremonia de asunción de Alberto Fernández. El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, residente en México, anunció que no acudiría a la Argentina. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro, que en su momento advirtió que no enviaría a ningún funcionario a la ceremonia de asunción, finalmente eligió a su vicepresidente Hamilton Mourao, como emisario de su país.