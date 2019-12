De América Latina estuvieron el vicepresidente de Venezuela, Jorge Rodríguez; el presidente electo de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou; el ex presidente de Panamá Martín Torrijos Espino; el presidente del consejo de ministros de Perú, Vicente Zeballos Salinas; el ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica y su esposa y vicepresidenta saliente Lucía Topolansky; el ex presidente de Ecuador Rafael Correa; el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, el ex canciller de Brasil, Celso Amorím, y el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Ronaldo Moncada Colindres.