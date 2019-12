El clásico “Sí, se puede” también se gritó en varias oportunidades, mientras que no hubo insultos ni cantitos en contra del kirchnerismo. Las únicas expresiones que no fueron dirigidas al Presidente tuvieron a Cristina Kirchner como principal apuntada. Volvieron a exhibir sus muñecos con el traje de presa y gritaron “¡justicia, justicia!" al tiempo en que levantaban carteles en repudio hacia la ex mandataria.