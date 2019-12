“Siempre quieren poner a Cristina en un lugar de negatividad. A veces se pretende dar vuelta las cosas y todo lo que estamos viviendo hoy, la esperanza que se está gestando tiene que ver con la generosidad y la mirada estratégica que ella tuvo. No hay que ponerla en un lugar oscuro que no lo tiene, ella es una persona frontal, honesta y sincera, lo que es algo que no se ve en la política argentina", concluyó el diputado.