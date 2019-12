Luego, en diálogo con C5N, insistió: “Yo no quiero una Justicia que persiga al opositor ocasional de un Gobierno de turno, quiero simplemente una Justicia. No quiero fiscales que hagan lo que alguien les pida, quiero simplemente fiscales. Durante mi gestión se acabaron los operadores judiciales y mediáticos. Y se acabaron los jueces que actúan siguiendo las presiones de esos operadores. No es que voy a perseguir jueces, para eso está el consejo de la magistratura. Voy a hacer todas las reformas que hagan falta para que eso termine".