En la indagatoria de ayer, la ex mandataria dijo que la reasignación de las partidas presupuestarias de la obra pública estaban a cargo de los jefes de Gabinete. “Sin embargo acá no está citado ningún jefe de gabinete, y no digo que tengan que estar acá. Si es así van a tener que citar al Presidente de la República que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008” , sostuvo la vicepresidente electa que jurará como tal el próximo 10 de diciembre.