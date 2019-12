La vicepresidenta insistió con que “lo mejor es hacer lo que dice la Constitución, esto no se trata de River-Boca, este es un gobierno de un signo político distinto al que viene, yo no voy a hacer una pelea para que las cosas se definan como yo creo". Y agregó que “lo lógico, lo razonable, es que ya que estamos terminando un Gobierno como se debe terminar, y que va a haber recambio como tiene que ser, que se realice un recambio tal como lo plantea la Carta Magna. Ojalá sea así, aunque también tiene que ver con lo que piense el Gobierno entrante. No hay que hacer una pelea de locos, porque eso es lo que la gente no quiere”