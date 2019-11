“Los políticos cometimos el error durante muchos años de dejar - por desconocimiento- la defensa en manos de los militares y no asumimos en plenitud la responsabilidad que los dirigentes tenemos en la materia. Ahora nos encontramos con una realidad que indica que desde hace bastante tiempo no se ha puesto toda la atención y el presupuesto necesario para la defensa porque siempre hay otras prioridades sobre todo de índole socio económico. Pero no es menos cierto que de alguna manera hay que garantizar el mantenimiento de la capacidades de nuestras fuerzas armadas", expresó la ex titular de la cartera de Defensa Nilda Garré al clausurar la jornada.