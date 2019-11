Y agrega: “Hoy no podemos tener a Garro, tendremos que buscar caminos para sacar a Garro y el único camino va a ser comenzar a partir de hoy la intervención de la Ciudad. Tenemos que ser fuertes. No podemos permitir que un oligarca hoy esté adentro de la municipalidad. Es momento de tomar la municipalidad y sacar a esa lacra sea como sea. Sea como sea. Y a los traidores que hay aquí en Romero marcarlos, no dejar que sigan traicionando. Intervenimos la ciudad, está en nosotros no permitir que toque nada”.