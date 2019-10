Además, el ex ministro de Economía buscó tomar distancia de toda posición extrema: “Entre sumisión y verborragia o situaciones conflictivas con el resto del mundo, no hay elección: ninguna de las dos alternativas le sirve al país”. También recriminó a Macri por una política exterior que no generó un aumento de las exportaciones ni una verdadera inserción de la Argentina en el mundo. A la vez, negó que la Argentina estuviese aislada hasta el advenimiento del macrismo: “Argentina ocupó 9 años el Consejo de Seguridad; decir que recién se está integrando al mundo es falso”.