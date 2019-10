En las conclusiones del informe reservado, se advierte que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación no es autoridad competente para concluir si los hechos aquí mencionados constituyen o no delitos de lesa humanidad, por ello no se realizan aquí conclusiones de índole sustancial en materia penal. Sin embargo se ha realizado un análisis de los testimonios que declaran hechos que potencialmente pueden constituir crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, pueden ser un aporte útil para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional encuentre fundamento suficiente para abrir una investigación en la República Bolivariana de Venezuela”.