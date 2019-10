En cuanto a su propia campaña, ante la consulta de Infobae negaron que este nueva iniciativa de transparencia sea un intento de seducir a ciertos sectores de clase media refractarios al peronismo y preocupados por la corrupción. “ La transparencia va a ser una de las piedras angulares de nuestra gestión, no es una búsqueda del voto gorila ”, aseguró el presidente de San Lorenzo. Y agregó, marcando cierta distancia con algunos sectores del kirchnerismo: “Para mí es un tema importante. Ladrón no me dijo nunca nadie, ni me van a decir”.