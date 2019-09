El llamado de Córdoba a su defensora la alertaba sobre un repentino cambio de pabellón. Desde que ingresó a la cárcel Corbacho pide que se le preserve la seguridad del maquinista porque fue expuesto por algunos actores del juicio por la Tragedia de Once como el único responsable por lo sucedido. Para la Justicia Córdoba fue responsable, pero también lo fueron los ex funcionarios que no controlaron la concesión y los empresarios a cargo de la explotación del Sarmiento.