Kicillof cree en la paridad de género y en la importancia que implica que las mujeres ocupen lugares destacados dentro de la política. Sin embargo, esa mirada no obstaculiza su concepción sobre el profesionalismo que deben tener quienes lo rodean. No está dispuesto a que haya mujeres en su armado político solo por una cuestión de género. Ese lugar debe estar atado a la capacidad de cada una y a la importancia que tengan sus conocimientos. Una de las mujeres que comparte todos los días con él lo definió en una frase: "Axel está 100% deconstruido. Pero no va a integrar a mujeres solo para cumplir con un cupo. No le gusta la imposición".