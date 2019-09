Entre los imputados en esa causa se encuentra Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y candidata a la vicepresidencia de la Nación por el Frente de Todos. Habitualmente Periotti y su mujer se sientan delante de la ex presidente en la sala donde se realiza el juicio. Mañana cuando declare Periotti -iniciará la ronda de indagatorias- la candidata a vice no estará en la sala de audiencias. Pidió y le concedieron el permiso-igual que a otros acusados- para comparecer solo el día que le toque declarar.