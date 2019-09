No obstante, también reconocieron que Bustillo era por demás polémico por su actuación en la vida diplomática y aclararon que "en el fondo no preocupa lo que haga Bustillo, porque su carrera de embajador se termina en pocos meses si el Partido Nacional llega al poder". Lacalle Pou, en una reciente visita a Argentina, recordó que "los países no tienen amigos ni enemigos permanentes, lo que tienen son intereses permanentes", dejando claro de esta manera que buscará mantener las relaciones bilaterales independientemente de quien se imponga en los comicios.