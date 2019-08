El reconocimiento de que la continuidad de Peña estuvo en juego es otra prueba del tsunami que cayó sobre el Gobierno. En crisis anteriores, la continuidad del Jefe de Gabinete no fue puesta en duda, a pesar de las críticas. En esta ocasión fue distinto, entre otras cosas, porque no puede desconocerse su responsabilidad como jefe de la campaña cuyos resultados no dejaron siquiera la posibilidad de que el Presidente se prepare para la adversidad.