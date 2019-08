Si bien eran optimistas, ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner imaginaron semejante "paliza" (esta es la palabra que usaban todos) electoral en las PASO. Anoche no se hablaba de cómo encarar la campaña, se hablaba de que en diciembre regresan a la Casa Rosada y que hay que prepararse desde ahora. Lo mismo piensa Axel Kiciloff, el otro gran ganador, con un triunfo enorme en la provincia de Buenos Aires sobre María Eugenia Vidal. Aunque en público no lo van a decir, porque no se puede dar por ganada la elección.