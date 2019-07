Sin embargo, tres días después empezaron los dolores de cabeza para Macri. El Congreso de Guatemala objetó la firma de ese convenio porque no pasó por la aprobación parlamentaria como lo exige la ley local. Luego llegó el amparo de la ONG Acción Ciudadana donde la Corte de Constitucionalidad ordenó al presidente Morales "abstenerse de realizar la adquisición de aeronaves Pampa III". Y en paralelo, César Elías, el subcontralor de Calidad del Gasto Público declaró "no procedente" la compra de los dos aviones argentinos en base a un oficio que la Contraloría General de Cuentas de Guatemala envío al ministro de la Defensa, Luis Ralda,donde sostuvo sin vueltas: "el procedimiento no está regulado en el ordenamiento legal vigente".