Aunque el desacato ritual no terminó allí: contrariamente a lo que siempre sucede al terminar los discursos en actos de este tipo, cuando desde los parlantes suenan los acordes que introducen la Marcha Peronista, no se escuchó ni esa ni ninguna otra canción, como si el peronismo republicano fuera, entre otras cosas, no solo una ceremonia laica sino también extremadamente austera y poco expresiva.