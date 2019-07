SAN PABLO .Alberto Fernández llegará hoy a las 16 horas a la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Acompañado por el ex canciller brasileño Celso Amorim, el candidato del Frente de Todos planea visitar al ex presidente Lula da Silva, encarcelado en esa dependencia policial desde el 6 de abril de 2018. Fue el ex ministro Amorim quien arregló la visita, según confirmaron a Infobae fuentes del Partido de los Trabajadores. Tanto él como Fernández pertenecen al Comité Internacional Lula Libre.