Schiaretti clausuró el tema en una declaración este martes a Cadena 3: "La decisión que ha tomado peronismo de Córdoba es ir con una boleta corta, no apoyar ningún candidato a presidente. El peronismo de Córdoba no apoya ningún candidato presidencial y lo importante no es lo que diga ni el gobernador ni otros dirigentes, lo importante es que Córdoba necesita diputados nacionales que defiendan la provincia porque nadie va a tener mayoría en el Congreso. Entonces, toda nuestra energía está puesta a defender la lista de Hacemos por Córdoba, porque ¿cuál es la garantía de nuestros diputados? Nuestros diputados defienden a Córdoba, cuidan a Córdoba. Los otros diputados, en un momento donde la grieta sigue profundizándose, mantienen disciplina partidaria".