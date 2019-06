Mendoza relató lo que pasó: "Esa noche entraron a mi celda, me pegaron, me sacaron, me llevaron a la ´leonera´ y con los pies esposados en el piso me pegaron a más no poder con los palos. Después tuvieron el tupe de sacarme las zapatillas, las medidas y pegarme con un palo en los pies y apoyarme el palo en el ano. ¿Con que necesidad? Ya demasiado me torturaron psicológicamente, mentalmente y encima ¿qué más quieren hacer? Faltaba, no sé, que me quiten la vida o algo más".