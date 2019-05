Admitió que el Anexo reservado de la declaración jurada -que no es público, ni aún pidiéndolo por mail o a través del formulario de la web del Consejo- debe mantenerse a resguardo por contener "información sensible", como el domicilio, o datos familiares. "Siempre puede haber una vendetta de alguien que está siendo juzgado por un juez. La mayoría de los jueces no tiene custodia", afirmó.