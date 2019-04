La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya adelantó que no será parte de la medida de fuerza impulsada por el moyanismo. Sin embargo, en las últimas horas una corriente interna adhirió al paro y una serie de líneas no funcionarán. Según anunciaron fuentes del sector, serán cerca de 80 las que no recorrerán la zona metropolitana, la mayoría de ellas de la zona sur