Sin embargo, cuando le tocó declarar en indagatoria, el uniformado aseguró que no tenía nada que ver con la causa y que no conocía a ninguno de los acusados. "Voy a declarar mi inocencia de todo lo que se me imputa no teniendo ninguna vinculación con todas las personas que figuran en esta causa ni vinculación con la causa en sí misma", afirmó en su indagatoria.