Fuentes vinculadas a cuatro gobernadores que tuvieron encuentros –un par, muy cercanos- con la ex presidente dicen que no recibieron señales firmes de su decisión de dar pelea como candidata. Todos, sin embargo, consideran que el tema no está cerrado y que finalmente se trata de una decisión de ella sola, como ocurrió otras veces, y en función de sus propios planes. Transmiten dudas, no convicción en un paso al costado.