Electoralmente, al ex diputado no le preocupa la irrupción de Lavagna. Si bien es consciente de que su figura seduce a buena parte del electorado, el hecho de que el ex ministro de Economía quiera evitar una PASO y que el resto del peronismo se abroquele detrás de él podría ser lo que le juegue en contra. Sucede que en Alternativa Federal si hay algo seguro es que todos quieren dirimir candidaturas en una primaria.