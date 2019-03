La embajada de Estados Unidos añadió en este caso particular que el sector energético será, además, el eje del encuentro que realizará el 27 y 28 de marzo el Institute of the Americas, institución con base en San Diego, California. La subsecretaria adjunta para Asia y América del Departamento de Energía de Estados Unidos, Elizabeth Urbanas, compartirá un panel de análisis y discusión con funcionarios de la administración de Mauricio Macri y otros representantes de esta área. La temática será: "Petróleo, gas, litio y la transición de la energía".