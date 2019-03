"Venimos denunciando el vaciamiento desde 2011 de parte de los accionistas, que no sacaban unidades a las calles, no reparaban, no invertían en repuestos", comentó la fuente. La sospecha es que el directorio se quedaba con el dinero de los subsidios y que cuando cambió la legislación sobre estos, hace cinco años, la situación financiera de la empresa era irremontable.