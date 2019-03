-Yo he sido un ferviente opositor al kirchnerismo. Rioseco en la provincia es la imagen y el reflejo de Cristina. Su mayor operador es Oscar Parrili, que antes era menemista, cuando perdió la elección frente a mí en el 91. A partir de allí, se dedicó a perseguirme y a obstaculizarme en todas las acciones de gobierno. En mi ultimo mandato, yo tenía la solución para no cortar las exportaciones de gas a Chile, me reuní con el canciller Rafael Bielsa, y él se puso en el medio para que no le siguiéramos vendiendo gas a Chile porque eso beneficiaba a mi gobierno. Además, como jefe de Inteligencia espió a un montón de dirigentes políticos y periodistas. Y el único dirigente neuquino que fue espiado con escuchas ilegales, que luego salieron a la luz, fui yo. A mí siempre me persiguió el kirchnerismo y él fue el principal responsable.