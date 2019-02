El tribunal ahora debe resolver si hace lugar al pedido. Si eso ocurre, la medida alcanzará a la ex presidenta y a otros acusados, pero no a todos. Ocurre que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex funcionario de esa cartera, Carlos Kirchner -primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner– y el empresario Lázaro Báez están presos, mientras que el ex secretario de Obras Públicas José López se encuentra con custodia oficial permanente en el programa de Protección de Testigos e Imputados luego de declarar como arrepentido en el caso de los cuadernos de la corrupción.